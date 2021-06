Marsala, via Istria stracolma di rifiuti. Con Amabilina è emergenza igienico-sanitaria

07/06/2021 11:34:00

Ancora rifiuti lasciati in strada e sui marciapiedi di via Istria.

Per l'ennesima volta torniamo ad occuparcene (qui uno dei nostri articoli) e per l'ennesima volta raccogliamo la segnalazione dei cittadini che, sono stanchi di questa situazione di degrado e abbandono e di subire le scelte di chi ogni giorno non vuole fare la raccolta differenziata e preferisce gettare i rifiuti in qualche angolo della città.

Ieri sulle pagine di Tp24 abbiamo scritto di quel che accade ad Amabilina, dove sono tornati i roghi dei rifiuti, (oltre che delle auto), ormai un classico con la stagione estiva.

Amabilina e Via Istria, sono ormai delle vere emergenze in città, in quanto costituiscono un pericolo e un problema igienico-sanitario, ma l'amministrazione comunale continua a sottovalutarlo e a non dimostare quella vicinanza nei confronti di questi due quartieri, promessa durante la campagna elettorale.

