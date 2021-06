08/06/2021 15:35:00

Mille ricci di mare sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Trapani. L'operazione ha interessato cala Tramontana nell'isola di Levanzo. Qui nel corso di un servizio di controllo, i militari hanno recuperato dal fondale tre sacchi contenente gli esemplari che poi sono stati rigettati in mare.

La Guardia costiera ha anche ritrovato quattro bombole di aria con relativi erogatori e misuratori di pressione.

Indagini ancora in corso per individuare i pescatori di frodo che hanno agito, peraltro, nella Riserva naturale delle Egadi, ossia in un'area protetta