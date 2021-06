Domenica a Marsala la manifestazione  "Volley S3 al Parco" con Andrea Lucchetta

10/06/2021 22:06:00

Domenica 13 Giugno si svolgerà anche a Marsala “VOLLEY S3 al PARCO” manifestazione nazionale promossa dal settore scuola e promozione FIPAV, che ha come testimonial il campione Andrea Lucchetta.

La manifestazione voluta dalla FIPAV Trapani, si terra nella Piazza Della Vittoria dalle ore 10 fino alle ore 13 dove sarà possibile a tutti i bambini che lo chiederanno di giocare liberamente a Pallavolo S3. Lo scopo è di incentivare l’attività motoria dei giovanissimi attraverso il gioco nei luoghi all’aperto. Oltre all’aspetto ludico l’iniziativa ha la finalità sociale di festeggiare la ripresa dello Sport. Da altre città della provincia arriveranno accompagnati dalle famiglie e dalle società sportive di appartenenza molti dei giovani atleti pallavolisti.

Non ci sarà gara o torneo , ma soltanto gioco in libertà per festeggiare la ripresa e per promuovere la pratica della pallavolo con la collaborazione di molti Smart Coach che giocheranno insieme ai ragazzi, tutti insieme a volley S3 all’aria aperta.

L’organizzazione dell’evento autorizzato dal Sindaco di Marsala On.le Massimo Grillo si avvarrà della collaborazione della Polizia Municipale per la sicurezza della Piazza che sarà chiusa al traffico.

La manifestazione pubblicizzata sui social della FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO anche dalla nazionale femminile, ha lanciato l’hashtag #VolleyS3AlParco per rendere l’evento virale su tutte le piattaforme attraverso la pubblicazione sui social di foto e video.

Il Comitato Fipav di Trapani con il presidente Filippo Occhipinti e il responsabile S3 Giacomo D’Angelo si avvarrà per l’evento del supporto tecnico organizzativo delle società FLY VOLLEY MarsalaVolley, Progetto Volley, Marsala Volley Project oltre che della super visione della Consigliera Regionale FIPAV con delega grandi eventi Rossana Giacalone .

Non ha voluto fare mancare il suo supporto l’azienda SIGEL Gelati con la distribuzione di gelati per tutti i partecipanti.