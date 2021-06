Ondate di calore, allerta rossa in alcune zone della Sicilia

24/06/2021 17:19:00

Continua il gran caldo in Sicilia. Per tutte le province la Protezione civile regionale, nell'ultimo bollettino, ha indicato il livello arancione di preallerta per il rischio incendi.

Le indicazioni sono valide dalle 0.00 del 25 giugno e per le successive 24 ore.

Permane il livello 3 (colore rosso) nelle provincia di Palermo e Catania per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste per domani, venerdì 25 giugno e dopodomani, sabato 26 giugno.

A Palermo temperature massime percepite saranno 36 gradi centigradi domani e 35 sabato, mentre a Catania domani si toccheranno i 38 gradi e sabato i 37 secondo le previsioni.

Inalterata la previsione per il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo: pericolosità “bassa” e livello di “preallerta” (colore arancione). In provincia di Trapani pericolosità media e livello di preallerta arancione.