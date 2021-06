Di chi è questo "scecco"?  L'appello del Comune di Marsala 

25/06/2021 07:28:00

Uno "scecco" si aggira per Marsala.

Non è quello che pensate voi, non ha a che fare con la politica, e non è una battuta.

E' un asino, anzi, un'asina, trovata in campagna. E il Comune si prodiga con un avviso per sapere chi è il proprietario.

Un cittadino marsalese ha rinvenuto nella sua proprietà un’asina di taglia media, di colore marrone e in buono stato di salute e nutrizionale. Il fatto è stato denunziato dall’interessato alla Polizia Municipale. Secondo quanto è dato sapere l’animale è privo di identificazione.

Il proprietario che lo ha smarrito può rivolgersi alla Polizia Municipale, telefonando allo 0923723303 per ritornarne in possesso. Qualora l’asina entro dieci giorni da oggi non venisse reclamata da nessuno, verranno intraprese le procedure di affidamento ad associazioni che ne faranno richiesta.