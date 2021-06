Sabato a Salemi ed Erice la "Notte romantica dei Borghi"

25/06/2021 08:00:00

'Cialoma', 'Folkinduo' e 'Zagara n'ciuri'. Sono alcuni dei nomi che sabato 26 giugno animeranno 'Balconi d'amore' a Salemi, manifestazione organizzata nell'ambito della 'Notte romantica dei Borghi' che accomuna i Borghi più belli d'Italia. Protagonisti, come nelle passate edizioni, saranno il centro storico della cittadina trapanese e la musica che risuonerà nel Borgo a partire dalle 22.30.

In occasione della 'Notte romantica dei Borghi' l'amministrazione comunale ha previsto l'apertura straordinaria dei musei e del ristrutturato Palazzo di Città a partire dalle 22.

"Sarà un modo anche per conoscere da vicino la 'casa' di tutti i salemitani - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. La 'Notte romantica dei Borghi' è ormai una consuetudine per la nostra città. Un evento che apre tradizionalmente la stagione estiva e che quest'anno ha un sapore particolare: stiamo venendo fuori da un periodo molto difficile e iniziative come questa - ancora Venuti - rappresentano un piccolo passo nel ritorno alla normalità che tutti auspichiamo ma che deve avvenire in piena sicurezza".

Tra i partecipanti a 'Balconi d'amore' anche il gruppo folkloristico 'Sicilia Bedda' e i Giardinieri, maschera tipica di Salemi. La manifestazione è organizzata dall'assessorato comunale al Turismo, guidato da Vito Scalisi, in collaborazione con la Pro Loco, la Protezione civile comunale e il Gruppo operativo di emergenza. Tra i partner dell'iniziativa 'Iocomprosiciliano', marketplace di prodotti dell'Isola.

Ad Erice la Notte Romantica

L’Amministrazione Comunale di Erice ha aderito alla sesta edizione della Notte Romantica nei Borghi Più Belli D’Italia che si svolge, come ogni anno, il sabato successivo al solstizio d’estate. Quest’anno, dunque, ricadrà il 26 giugno.

L’evento è dedicato all’amore ed al romanticismo. Anche nel centro storico di Erice ci saranno eventi ed iniziative incentrati su questi temi con cene a lume di candela nei ristoranti aderenti e musica di sottofondo jazz e chillout in filodiffusione. Inoltre, quattro musicisti del Conservatorio Scontrino allieteranno la serata con musica itinerante. Spazio poi al bacio di mezzanotte coronato da un lancio corale di palloncini. Il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare.

La novità di quest’anno sarà il focus “Amore per l’Arte”, un fil rouge che legherà idealmente tutti i borghi che dovranno scegliere un’arte di riferimento (pittura, scultura, teatro, cinema, danza, ecc.) e incentrare gli eventi su di essa. Erice ha scelto la pittura in considerazione dell’esposizione “De Chirico e Ventrone. La vittoria della pittura” allestita negli spazi dell’Istituto Wigner–San Francesco e del Polo Museale “Antonino Cordici”, con la collaborazione delle Fondazioni Erice Arte ed Ettore Majorana. I due siti saranno aperti al pubblico dalle ore 18 alle ore 23.

L’Amministrazione comunale, in linea col tema dell’amore e nel rispetto delle normative vigenti, invita gli innamorati a visitare tutti i luoghi più suggestivi del borgo ericino ed a seguire, in particolare, questi due itinerari:

Passeggiata romantica ai Giardini del Balio con sosta nei pressi del cartello “Obbligo di baciarsi”;

Visita all’esposizione “De Chirico e Ventrone. La vittoria della pittura” negli spazi dell’Istituto Wigner–San Francesco e del Polo Museale “Antonino Cordici” con sosta dinanzi all’opera d’arte che più piace.

Si invitano gli innamorati a scattare una foto ricordo con bacio, durante la sosta, ed a postarla su Facebook o Instagram aggiungendo gli hashtag #Erice #Notteromantica e #Borghipiùbelliditalia.

«La Notte Romantica vuole essere un segnale di ripartenza dei borghi, un buon auspicio per il futuro nel pieno rispetto di norme e restrizioni attualmente in vigore – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Il nostro obiettivo è quello di dare un’attenzione particolare alla promozione ed alla valorizzazione del nostro territorio e delle bellezze in esso custodite, incentivando al tempo stesso l’economia locale. Dedichiamo quest’evento alla nostra comunità che, dopo il periodo più complicato della fase emergenziale, merita di guardare avanti con fiducia».

«Durante questa serata – aggiunge l’assessora al turismo Rossella Cosentino – gli innamorati potranno vivere un’atmosfera magica ed il nostro centro storico si presta perfettamente ad ospitare un evento romantico come questo. Tanta è la voglia di tornare alla normalità e di vivere un’estate immersi nella bellezza del nostro patrimonio storico, culturale ed artistico. Questo entusiasmo e la disponibilità degli operatori della ricettività locale così tanto penalizzati dalla crisi emergenziale, ci auguriamo costituiscano i sani ingredienti di questa meravigliosa notte. Ripartiamo dunque dalla bellezza e dall’amore ed invitiamo a partecipare cittadini e turisti, giovani e meno giovani, prenotando per tempo nelle attività ristorative che hanno aderito all’iniziativa».