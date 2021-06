A Marsala, Campobello e Castellammare, le inziative di pulizia delle spiagge

27/06/2021 06:00:00

Sono diverse le inziative di pulizia nelle spiagge e negli arenili in questi giorni di inzio estate, nei diversi comuni della provincia di Trapani. Questo pomeriggio a Marsala, dalle 17:00 alle ore 20:00 presso torre di San Teodoro, l’associazione EtiCOlogica organizza l’evento “PulizziAMO” insieme a diverse associazioni ed esponenti della società civile.

L’intento è di pulire il tratto di costa che va dalla torre di San Teodoro fino alla spiaggia. Tantissime le adesioni a questo evento di partecipazione attiva: insieme all'associazione EtiCOlogica, che ha promosso e organizzato l'iniziativa, ci saranno le associazioni: Perpetuum, 4senseabilization, Scout Agesci il Clan, Fratelli della Costa, Festival del Tramonto, Marsala Coraggiosa, Il Mulino, Eduverso, Societas Draconistrarum-Erice.

L’evento ha come testimonial d’eccezione, l’attore marsalese Francesco Stella, che ha collaborato attivamente a tutta l’organizzazione.

“PulizziAMO” dà il via a tre importanti collaborazioni con Sons of the Oceans, Thalassa, e l'Università di Pisa, realtà con cui l’associazione EtiCOlogica ha sottoscritto un protocollo all'interno del progetto di Citizen Science “Brand Audit- PlasticheAMare” che si pone come obiettivo quello di rendere partecipe la popolazione nel fornire dati scientifici sulle problematiche e gli effetti legati all'inquinamento da rifiuti di plastica nell'ambiente marino e costiero.

Il progetto PlasticheAMare è promosso dall’associazione Sons of the Oceans in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa, e Thalassa – Marine Research and Science Communication, e contribuisce al Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile.

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione per i rifiuti di plastica e il loro impatto sugli ecosistemi marini. Numerosissime associazioni e cittadini organizzano sempre più spesso operazioni di pulizia delle spiagge, che sono molto importanti: infatti, tramite la rimozione dei macrorifiuti di plastica, si impedisce la loro frammentazione in microplastiche, impossibili da rimuovere dagli ambienti naturali.

Il progetto “PulizziAMO” non è solo una raccolta di rifiuti dalle spiagge marsalesi, ma serve a conoscere quali sono i rifiuti di plastica più diffusi tramite una catalogazione messa a punto dal protocollo Brand Audit. Nel pomeriggio di domenica 27 a San Teodoro, invece di buttare via i rifiuti raccolti, i volontari partecipanti apriranno alcuni sacchi della spazzatura e procederanno alla classificazione dei rifiuti di plastica in base alle diverse tipologie. Questa catalogazione dei rifiuti permette di individuare quali sono le azioni di prevenzione da mettere in atto per produrne sempre di meno.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Marsala che ha sempre supportato le numerose iniziative di pulizia del litorale e delle contrade da parte di volontari e che in questa occasione, grazie alla sensibilità dell’assessore Milazzo, ha fatto si che con la collaborazione di Energetika Ambiente, si possa avere quanto necessario per questo pomeriggio di pulizia.

Campobello spiaggia di Torretta Granitola - Mercoledì 30 giugno alle 16.30 l'iniziativa “Ripuliamo insieme la spiaggia di Torretta Granitola”, che coinvolge il Progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Campobello di Mazara, gestito dal Consorzio Solidalia, l'Amministrazione comunale, il Lions Mazara del Vallo, il Club Nautico e le associazioni Yalla, CambiaVento e A.B.A.

“Together we can do anything - Insieme possiamo fare la differenza” è il claim dell'edizione 2021 della Giornata Mondiale del Rifugiato organizzata dall’ UNHCR, e non poteva esserci occasione migliore per celebrare questa ricorrenza che realizzare tutti insieme (migranti e operatori SAI, enti e associazioni, ecc) un'attività volta a migliorare il bene comune.

I partecipanti si troveranno alle 16.30 a Piazza Mercato nei pressi della sede del Club Nautico. Lì verranno consegnati ai volontari sacchetti e guanti per la raccolta dei rifiuti. L'evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Campobello di Mazara e si avvale della collaborazione delle associazioni del territorio.

Una bellissima iniziativa che esprime con gesti concreti il potere dell'inclusione e dell’integrazione e rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione al rispetto e alla cura dell'ambiente e del bene comune.

A Castellammare del Golfo secondo appuntamento con l'iniziativa Plastic Free



Secondo appuntamemento con l'iniziativa di raccolta plastica patrocinata dal Comune di Castellammare a cura dell'associazione Plastic Free che prevede anche un breve trekking in collaborazione con la sottosezione di Castellammare del Cai e del Gei, gruppo escursionisti Inici. I volontari di Plastic free si incontreranno domenica 27 giugno alle ore 16 alla “vaccheria” per poi raggiungere -dopo una breve passeggiata di circa 3 km guidata dal Cai- le terme Segestane, dove sarà effettuata la raccolta.

Un appuntamento che unisce trekking e amore per i luoghi e la natura con la possibilità, dopo l'attività di raccolta plastica, di immergersi nelle acque calde, le antiche e mitiche “aquae segestanae”.

«Iniziative sinergiche a tutela dell’ambiente ed alla riscoperta di luoghi naturalistici di pregio che l'amministrazione comunale condivide e patrocina come questa seconda attività organizzata dall’associazione Plastic Free che, con i suoi referenti locali, Toti Castronovo e Andrea Asaro, ringraziamo per le importanti attività, unitamente alla sottosezione di Castellammare del Cai e del Gei ed a tutti i volontari -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate-. Dopo il riscontro della prima iniziativa di raccolta alla spiaggia Playa, che ha visto l’impegno di circa 150 volontari dell'associazione plastic free, e subito dopo questo secondo momento alle terme segestane, siamo certi che con l’associazione plastic free, il Cai, Gei e altre associazioni che propongono iniziative di tutela e decoro ambientale, continueremo a collaborare condividendone il fine. Fare rete per migliorare e rispettare sempre più l'ambiente in cui viviamo».

Plastic free è un'associazione di volontariato nata nel 2019 con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi ha oltre 900 referenti in tutt’Italia ed è impegnata su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving.