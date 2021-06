27/06/2021 18:35:00

A Marsala la cura del verde e dei marciapiedi sembra essere un po' in ritardo con situazioni di abbandono e degrado. Come quella che vivono gli abitanti di via Isolato Egadi, lasciato nel più totale abbandono.

"E' normale che una Città bellissima come la nostra Marsala, possa essere ridotta in questo stato?" si chiede Giacomo, che ha contattato la nostra redazione (basta inviare una mail a redazione@tp24.it) segnalando lo stato in cui si trova la zona in cui vive.