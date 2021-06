E' morto Aurelio Pappalardo. Trapanese, è stato uno dei massimi esperti di diritto comunitario

28/06/2021 02:25:00

E' morto Aurelio Pappalardo, trapanese di nascita, uno dei massimi esponenti dell'avvocatura internazionale.

E' stato co-fondatore nel 1999 dello studio Bonelli Erede Pappalardo, insegna che sei anni fa ha assunto l’attuale denominazione. Era uscito dalla partnership dello studio nel 2006 per restare come collaboratore.

Professionista, studioso e tra i massimi esperti in Italia in materia di diritto della concorrenza e diritto dell’Unione europea, classe 1936, nato a Trapani, Pappalardo è stato per 26 anni funzionario della Commissione europea a Bruxelles, ricoprendo diverse cariche di alta responsabilità e contribuendo in maniera decisiva allo sviluppo e all’applicazione del diritto comunitario della concorrenza.

Nel 1986 partecipò alla fondazione dello studio Acquarone Casella Gerini Guarino Libonati Pappalardo Uckman, insieme ad altri noti professionisti e docenti universitari: era il primo studio italiano a Bruxelles e da subito si affermò come una delle boutique legali più accreditate nella capitale dell’allora Comunità economica europea. Nel 1992 fondò l’insegna Tizzano Pappalardo, diventata poi Pappalardo e associati. Nel 1999 ha partecipato, insieme a Franco Bonelli e a Sergio Erede, alla fondazione di Bonelli Erede Pappalardo.



BonelliErede in una nota ha espresso «profonda riconoscenza per il contributo impareggiabile che Aurelio Pappalardo ha dato alla nascita dello studio, nonché per l’impegno profuso nel corso del suo sviluppo fino agli anni più recenti». Tra le ultime grandi operazioni che hanno visto il suo coinvolgimento per i profili comunitari, la maxi-fusione tra Autostrade e Abertis, annunciata nel 2006, un progetto accantonato per una decina di anni per poi essere ripreso da Atlantia (la denominazione assunta nel 2007 da Autostrade Spa) e portato a termine a fine 2018.

Dei tre co-fondatori dello studio, dopo la scomparsa di Pappalardo e di Bonelli (morto nel 2015), oggi resta in vita solo Sergio Erede, partner dello studio.