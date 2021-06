28/06/2021 08:22:00

Un bambino di due anni è rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto sabato notte sulla Statale 114, tra i comuni di Taormina e Letojanni.

L'auto sulla quale viaggiava, assieme ad altre sette persone - erano in totale 4 adulti e 4 bambini, sono rimasti tutti feriti - è finita prima contro il guard rail e dopo l'impatto si è ribaltata. Sul posto le ambulanze del 118 per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi.

I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona. Il bimbo di due anni, invece, si trova ricoverato all'ospedale di Messina.