Da oggi a Marsala il KiteFest

28/06/2021 06:10:00

Marsala, a partire dal 28 giugno e fino al 4 luglio, diventerà capitale del kitesurf con il Marsala KiteFest, nell'incantevole palcoscenico della Laguna dello Stagnone.

Il KiteFest sarà una festa d'inizio estate e avrà come protagonista uno sport ormai diffusissimo, che attrae ogni anno nella laguna dello Stagnone migliaia di appassionati e curiosi.

Le colorate vele dei Kite riempiranno lo skiline lilibetano con evoluzioni spettacolari ed emozionanti, che uniscono amore per lo sport e natura.

L'evento, organizzato dall'Associazione Sport Turismo Stagnobe di Luigi La Barbera si aprirà con uno spettacolo degli artisti di strada della compagnia Joculares; in cartellone ci saranno anche degustazioni con protagoniste le cantine marsalesi, una performance di danza dei ballerini solisti del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo (il 4 luglio al tramonto), numerosi eventi musicali e, soprattutto, una competizione dedicata agli appassionati del kitesurf, con gli atleti che si confronteranno per la prima tappa del Campionato BIG AIR e una tappa del campionato nazionale freestyle CKWI – FIV.

"Ci è sembrato il miglior modo per celebrare questa estate dedicata alla ripartenza - dice il sindaco Massimo Grillo - ripartendo appunto dalle bellezze dello Stagnone grazie ad un evento che di fatto amplifica quella che è una vera e propria nuova ‘vocazione’ del nostro territorio, diventato in questi anni punto di riferimento per gli appassionati di kite di tutto il mondo grazie al mare, al vento e all'ospitalità dei marsalesi".

"Un evento dedicato alle nostre risorse naturalistiche e tipicità - ha aggiunto l'assessore al turismo di Marsala Oreste Alagna - una prima edizione che contiamo di far crescere di anno in anno, per attrarre un turismo internazionale sempre più attento al nostro territorio".

L’evento gode del patrocinio del Comune di Marsala, dell'Assessorato Regionale al Turismo e dall'Assemblea Regionale Siciliana.