Palashark, il Comune nega l’accesso al parere legale: “Atto riservato"

13/12/2025 08:41:00

Il Comune di Trapani ha negato alla Trapani Shark l’accesso al parere legale richiesto da Valerio Antonini sulla concessione del Palazzetto dello sport “Ettore Daidone”, alla base dell’avvio del procedimento di revoca della convenzione.

Il diniego è contenuto in un atto formale, protocollato l’11 dicembre 2025, firmato dal dirigente del I Settore – Servizi legali, e notificato alla società Trapani Shark s.r.l., con conoscenza al sindaco e al segretario generale.

La richiesta di Antonini

L’istanza di accesso agli atti, presentata il 12 novembre 2025, riguardava in particolare il parere legale reso al Comune dagli avvocati Harald Bonura e Giuliano Fonderico, citato più volte dall’amministrazione come fondamento giuridico dell’iter di risoluzione e decadenza della concessione trentennale del Palasport.

Secondo Antonini, si tratterebbe di un parere “pagato con soldi pubblici” e dunque ostensibile. La richiesta mirava ad acquisirne copia per verificare le motivazioni giuridiche poste alla base della decisione dell’amministrazione.

Il diniego del Comune: “Atto non ostensibile”

Nel documento, il Comune richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui i pareri legali acquisiti da un ente pubblico a fini consultivi e difensivi, in una fase precontenziosa, non sono soggetti ad accesso documentale.

In particolare, l’atto spiega che:

il parere richiesto è stato acquisito nell’ambito dell’elaborazione della strategia difensiva dell’Ente ;

rientra quindi tra gli atti a carattere riservato , preordinati alla tutela legale dell’amministrazione;

, è connesso alla possibile instaurazione di un contenzioso ;

; e per questo motivo è escluso dal diritto di accesso, in quanto tutelato da esigenze difensive che l’ordinamento considera meritevoli di riservatezza.

La conclusione è netta:

«Per le ragioni sopra esposte, si dispone il diniego dell’accesso all’atto richiesto».

Il commento di Antonini

A rendere pubblico il diniego è stato lo stesso Valerio Antonini, che ha diffuso il documento accompagnandolo con una nota polemica:

«Il Comune di Trapani ha negato alla Trapani Shark la possibilità di leggere il parere legale, pagato con i soldi dei contribuenti trapanesi, alla base del quale è stato predisposto l’avvio dell’iter di revoca della concessione. Non aggiungo alcun commento superfluo».

Un nuovo fronte nella vertenza

Il rifiuto dell’accesso al parere legale apre un ulteriore fronte nella già complessa vertenza tra Comune di Trapani e Trapani Shark, che si muove ormai su più piani: amministrativo, civile, contabile e comunicativo.

Da una parte l’amministrazione rivendica la riservatezza degli atti difensivi in vista di un possibile contenzioso; dall’altra Antonini denuncia una mancanza di trasparenza su un documento che considera centrale e decisivo.

La procedura di revoca della concessione, intanto, resta formalmente aperta, mentre il confronto tra le parti continua a spostarsi sempre più dalle sedi istituzionali alle carte e, probabilmente, ai tribunali.



