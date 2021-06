"Passaggi a livello di Marsala, il Sindaco Grillo si vanta di un progetto non suo"

29/06/2021 08:06:00

Da un lato scrive che lui non fa "propaganda", dall'altro lato, però, a molti non è sfuggita l'ennesima occasione in cui il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha autocelebrato con enfasi i risultati della sua amministrazione. Il tema è la prossima abolizione di tre passaggi a livello dei tanti che bloccano il traffico e la viabilità a Marsala. I progetti sono definitivi e forse presto apriranno i cantieri.

Un risultato importante, che Grillo vanta come merito della sua amministrazione. Solo che, in realtà, come ha fatto correttamente notare ieri Tp24, tutto è cominciato anni fa, con la precedente amministrazione dell'ex Sindaco Di Girolamo, che adesso interviene per bacchettare Massimo Grillo: "Siamo alle solite, ma purtroppo dopo nove mesi di bugie, almeno io non mi sono ancora abituato. Che il sindaco Grillo faccia passare come proprio l'ennesimo progetto su cui noi abbiamo lavorato alacremente per 5 anni, il cui iter ho iniziato, sollecitato e seguito passo passo, è solo vergognoso".

Spiega Di Girolamo: "Dopo numerose interlocuzioni, nel 2018 ero riuscito ad ottenere un finanziamento di 26 milioni di euro per la sostituzione dei primi tre passaggi a livello, via Lipari, via Grotta del Toro, c.da Terrenove e la creazione di altrettanti sottopassi. La progettazione era in fase avanzata e quando noi abbiamo finito di amministrare, gli ingegneri delle Ferrovie dello Stato stavano ultimando i progetti definitivi, che adesso sono arrivati. Niente di più, niente di meno".

"Come fa il sindaco a cercare di prendersi meriti che non ha, raccontando una bugia colossale, come se i progetti fossero stati finanziati grazie a lui? Come fa a guardare in faccia i cittadini, pur sapendo di prenderli continuamente in giro?" si chiede l'ex Sindaco. Che aggiunge: " Si possono vincere le elezioni, ma non si può amministrare una città in questo modo. Intercetti i finanziamenti per gli altri passaggi a livello, se ne ha la capacità".