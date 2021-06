Marsala, la riapertura lentissima dell'ospedale

29/06/2021 13:55:00

E' una riapertura lentissima, quella dell'ospedale di Marsala. Il Sindaco Massimo Grillo e il commissario dell'Asp di Trapani Paolo Zappalà si erano impegnati per riaprire il "Paolo Borsellino" (da Ottobre destinato solo ai casi Covid, con centomila persone senza un'assistenza da Ottobre scorso) entro Giugno. Adesso che Giugno è finito la riapertura è rinviata ... a Luglio.

C'è stata infatti l'ennesima riunione all'Asp, alla quale il Sindaco e il presidente del consiglio hanno partecipato accompagnati dall'assessore regionale Toni Scilla (che non ha nessuna competenza al riguardo) e dal coordinatore di Forza Italia Tommaso Putaggio.

La riapertura dell'ospedale, come dicevamo è posticipata. Secondo il nuovo annuncio "entro i primi di Luglio prossimo verrà attivato il primo step per la riapertura di alcuni strategici reparti e che il secondo step verrà avviato entro fine mese prossimo. Inoltre è stato garantito che da subito verrà potenziato l’organico del Pronto Soccorso".

Mentre il Sindaco Grillo ringrazia Toni Scilla "per la vicinanza alla città di Marsala", ricordiamo invece come in questi mesi l'ospedale di Marsala sia stato saccheggiato (ne parliamo qui), e come solo dopo le proteste di tanti cittadini si siano liberati dei posti anche per i non malati di Covid (ne parliamo qui).

Qui accanto la foto dell'incontro.