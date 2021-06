Trapani, torna la Ztl. Ecco in quali zone

29/06/2021 11:09:00

Ritorna la Ztl croce e delizia dei trapanesi. Quest'anno, però, ci saranno importanti novità. Riguardano, in particolare, i mezzi a due ruote: bici, monopattini, moto e ciclomotore che potranno oltrepassare tutti i cancelli predisposti dalla polizia municipale, fatta eccezione per il punto di accesso di corso Vittorio Emanuele. Stop, invece, alle auto.



Corso Vittorio Emanuele, via Libertà e il lungomare Dante Alighieri saranno chiusi al traffico dalle 20 alle 2 fino al 31 ottobre.Chiusa al traffico, dalle 19 alle 2,30, viale Regina Margherita nel tratto di strada antistante la villa comunale e la via Conte Agostino Pepoli alle spalle dell'abbeveratoio.

Interdetta al transito anche la via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra piazza Vittime della Motonave Maria Stella e via Giovanni Da Procida dalle 19 alle 2,30.



L'accesso al centro storico sarà regolamentato da quattro cancelli: via Palmeri-Mazzini; via Palmeri-Spalti; via Porta Galli-Ammiraglio Staiti; via Staiti-Ruggero.Per consentire lo spostamento, entreranno in funzione i bus a titolo gratuito dalle 19 alle 2.