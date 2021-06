Marsala Calcio, Onorio fa sul serio

30/06/2021 09:22:00

È bastata una conversazione seduti ad un tavolino della “Loggia" per capire di avere di fronte una persona determinata e desiderosa di intraprendere un importante percorso sportivo a Marsala.

Questa volta non posso additare Vincenzo Onorio come “il solito avventuriero del pallone" perché diversamente dagli altri, le sue parole “sarò sempre riconoscente verso la città che mi ha fatto crescere commercialmente”, è vera. Non sono state parole di facciata tendenti a comprare i favori di qualcuno, in primis dei tifosi; Vincenzo Onorio, ieri sera, è stato salutato da diversi ristoratori Marsalesi in quanto loro fornitore, ed in questa ideale passeggiata per il centro della città, ognuno di loro aggiungeva: trattate bene questo signore perché è, appunto, un Signore con la S maiuscola.

Frasi indirizzate non al sottoscritto anche se presente, bensì ad una parte dell’Amministrazione Comunale che lo stava accompagnando verso l'auto e che un’ora prima aveva avuto una proficua riunione proprio con Onorio per decidere delle sorti calcistiche della Città di Marsala. A questa riunione erano presenti, oltre all’Assessore Gandolfo, sia la maggioranza che l'opposizione dell’Amministrazione della Città tra cui il Presidente della Commissione Sport Massimo Fernandez ed il Consigliere Nicola Fici e tutti si sono messi a disposizione perché consci di quanta importanza abbiano queste decisioni sul futuro sportivo e di immagine per la Città.

Sig. Onorio, questa riunione con l’Amministrazione Comunale le ha posto qualche dubbio sulla sua manifestazione di interesse?



Non vedo l'ora di iniziare questa avventura, è stata una riunione estremamente positiva grazie alla quale è iniziato un percorso operativo che ci porterà, nei prossimi giorni a far diventare realtà i buoni propositi che ci siamo da sempre scambiati.



Assessore Gandolfo, possiamo dire che siamo sulla strada giusta?

Assolutamente sì, quella del Sig. Onorio è una buona proposta e la nostra collaborazione sarà massima. Già da domani ci confronteremo con alcuni dirigenti per le questioni tecniche. In tempi brevi potremo dare notizie anche dello Stadio.

Oreste Pino Ottoveggio