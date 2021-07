Truffa aggravata ad una cliente: processo per un avvocato trapanese

01/07/2021 07:11:00

Truffa aggravata (in danno di una cliente) è il reato contestato ad un avvocato trapanese, Girolamo Fischetti, per il quale il sostituto procuratore della repubblica Brunella Sardoni ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio.

Il processo sarà avviato il prossimo 5 ottobre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Trapani Chiara Badalucco. Nel decreto di citazione a giudizio si legge che il 58enne avvocato trapanese avrebbe commesso reato di truffa aggravata “perché, con artifici e raggiri consistiti nel consegnare a Fontana Antonina copie di presunte sentenze emesse dal T.A.R. Sicilia e presunte determinazioni del commissario ad acta, relative ad asseriti ricorsi da lui promossi in qualità di difensore e nell’interesse della querelante nell’ambito di procedimento di richiesta di accesso agli atti nei riguardi del datore di lavoro, inducendola in errore sulla genuinità degli atti, consistenti in copie artefatte e falsificate non avendo egli mai instaurato alcun procedimento presso l’autorità giudiziaria amministrativa, si procurava l’ingiusto profitto di Euro 350,00 circa”.

Sarebbe stata questa, infatti, la somma che la Fontana, “parte offesa” nel processo, gli avrebbe versato “a titolo di versamento dovuto all’Erario per i contributi unificati necessari per iscrivere a ruolo i ricorsi”.

I fatti contestati a Fischetti risultano essere stati accertati nel luglio 2018. La querela è stata presentata da Antonina Fontana il successivo 22 settembre. Contestazioni che, dal 5 ottobre, saranno esaminate e valutate dal giudice Badalucco, che dovrà stabilire se le accuse sono fondate oppure se così non è.

Intanto, presumibilmente per un’altra vicenda, il 20 maggio 2016, il Consiglio distrettuale di Disciplina di Palermo dell’Ordine degli avvocati aveva disposto per Girolamo Fischetti la sanzione disciplinare della sospensione, per due anni e mezzo, dall’esercizio della professione. Sanzione poi confermata, il 17 gennaio 2019, dal Consiglio nazionale forense. Ciò emerge dal provvedimento con cui, l’1 febbraio 2020, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trapani, Salvatore Ciaravino, comunica che Fischetti deve ancora scontare un anno e mezzo di sanzione. E cioè fino al prossimo 13 luglio. E’ quanto si può constatare alla voce “sanzioni disciplinari” del sito web istituzionale dell’Ordine degli avvocati di Trapani.