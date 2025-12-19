Droga a Marsala, oltre 100 anni di carcere per la piazza di spaccio di Sappusi

19/12/2025 06:00:00

Si è concluso con nove condanne e due assoluzioni il processo ordinario davanti al Tribunale di Marsala, scaturito dall’operazione antidroga dei Carabinieri “Virgilio” (blitz del 17 febbraio 2023). Ai nove condannati sono stati complessivamente inflitti 109 anni di carcere. L’indagine prese il nome dalla via del quartiere popolare Sappusi, dove abitavano alcuni degli arrestati e dove si svolgeva buona parte dell’attività di spaccio.

Ieri la pena più dura, 30 anni di carcere, è stata inflitta al 44enne pregiudicato Giovanni Parrinello (già condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di un altro pregiudicato marsalese, Antonino Titone) che, secondo l’accusa, intorno al 2020 avrebbe anche tentato di avviare un giro di spaccio all’interno del carcere di Rossano Calabro, dove era recluso, con la complicità della 35enne Marilena Lungaro, condannata a 12 anni.

Diciassette anni ciascuno sono stati invece inflitti a Pietro Lombardo e a Michele Adorno, 10 anni ad Antonino Davide Di Girolamo, 6 anni e 8 mesi ciascuno a Gianluca Dardo (con 13 mila euro di multa) e a Jessica Torre, 4 anni e 8 mesi (e 10 mila euro di multa) a Leonardo Titone, e 3 anni (e 10 mila euro di multa) a Valentina Galfano. Sono stati assolti Sergio Sangiorgio, difeso dall’avvocato Giacomo Frazzitta, e Anna Maria Di Girolamo. Le assoluzioni erano state richieste anche dal pubblico ministero Giuseppe Lisella, che per i nove condannati aveva invocato quasi 130 anni di carcere.

Tra i legali impegnati nel processo, oltre a Frazzitta, anche gli avvocati Pasquale Massimiliano Tranchida, Nicola e Giovanni Gaudino, Vincenzo Sammartano, Duilio Piccione, Francesca Frusteri e Pietro Giacalone.

L’operazione “Virgilio” ha smantellato tre gruppi criminali, con una forte presenza femminile, che avrebbero operato in concorrenza tra loro. Nel febbraio 2023 l’ordinanza cautelare del gip riguardò 14 persone (11 in carcere), accusate, a vario titolo, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (crack, eroina e cocaina), estorsione, riciclaggio di denaro, lesioni personali e persino un tentato sequestro di persona per il recupero crediti da un acquirente che non pagava le dosi acquistate.

Dalle indagini è emerso che nel quartiere popolare Sappusi si trovava la principale “piazza di spaccio” di Marsala. Nel blitz dei Carabinieri vennero sequestrati circa 50 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. In alcune abitazioni, inoltre, i militari disattivarono le telecamere installate da alcuni indagati per controllare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

L’attività di spaccio era stata a lungo monitorata con una serie di telecamere piazzate nella zona di via Virgilio e con intercettazioni telefoniche. A nulla è valso il linguaggio spesso criptico utilizzato dai presunti spacciatori.

Le indagini sono partite nell’ottobre 2021 dalla morte per overdose di una donna (D.R.B., classe ’76, già condannata per spaccio), trovata senza vita dentro un’auto.

Nell’operazione “Virgilio”, il carcere fu disposto per i marsalesi Arianna Torre, che era già detenuta per altra causa, Giovanni Parrinello, anche lui già detenuto, Pietro Lombardo, Alessia Angileri, Alessio Cristopher Pantaleo, Andrea Nizza (già detenuto per rapine commesse insieme a Giovanni Parrinello), Massimo Licari, Gisella Angileri e Vito Alessio Allegra, e per i palermitani Giuseppe Caruso e Antonino La Mattina. Il divieto di dimora nel comune di Marsala venne invece disposto per Jessica Torre e Marilena Lungaro. Obbligo di dimora a Marsala, infine, per Antonino Davide Di Girolamo.

Alcuni, come le sorelle Angileri, già con precedenti per droga, sono stati giudicati e condannati con rito abbreviato o con patteggiamento.



