Anche oggi la Sicilia ha il maggior numero di contagiati:  +137

01/07/2021 17:07:00

Anche oggi la Sicilia ha il maggior numero di contagiati: sono +137.

Attualmente ci sono 3.885 positivi in Sicilia, di cui 151 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva e 3.716 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 221.974 mentre i decessi a 5.974. Da inizio pandemia sono state 231.833 le persone contagiate in Sicilia.

Sono 882 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +776). Sale così ad almeno 4.260.788 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 21 (ieri sono stati 24), per un totale di 127.587 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.083.843 e 1.941 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.135). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 49.358, pari a -1.083* rispetto a ieri (-2.383 il giorno prima).

Qui potete leggere i dati della provincia di Trapani.

A livello provinciale, sono 12 i nuovi casi a Palermo, 22 a Catania, nessuno a Messina, 15 a Siracusa, 8 a Trapani, 12 a Ragusa, 27 ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 9 a Enna.