Trapani, fine settimana nel segno della pallamano

01/07/2021 14:06:00

Fine settimana nel segno della pallamano a Trapani.

Sabato e domenica, infatti, si svolgerà presso “il lido in città” (ex lido Paradiso) la fase finale del primo campionato siciliano under 15 femminile; il terzo campionato siciliano seniores femminile e il terzo campionato siciliano seniores maschile.Il campionato regionale Beach Handball è dedicato a Piero Giliberti, giocatore di pallamano prematuramente scomparso.Per il Campionato under 15 femminile si incontreranno sabato 3 alle ore 12 Erice - Halikada e alle 18,30 Crazy Reusia – Erice. Domenica alle ore 9,30 Crazy Reusia -Halikada. Per il campionato seniores femminile, invece, sempre il giorno 3 l alle 1 Erice -Leali Marsala; alle 14,45 Pallamano Marsala - HB Messina; Halikada- Erice alle 15,300. Chiude la giornata l'incontro tra Pallamano - Halikada alle ore 19,15. Invece il giorno 4 alle 10, 15 Leali- HB Messina; alle 14 Halikada - Messina; alle 14,45 Leali - Pallamano Marsala; alle 16,15 HB Messina – Erice. Chiude alle 17,45 Halikada- Leali.

Per il Campionato Seniores Maschile Tappa Finale, sabato 3 alle 14 HB Messina- Girgenti; alle 16,15 CUS Palermo- Halikada; alle 17 HB Messina- Giovinetto; alle 18, 30 Aetna Mascalucia - Halikada; alle 20 Giovinetto - Girgenti e infine alle 20,45 CUS Palermo - Aetna Mascalucia. Domenica, invece, alle ore 11 la prima del girone A (formato da HB Messina, Girgenti, Giovinetto) si scontrerà con la seconda del girone B (formato da Halikada, CUS Palermo, Aetna Mascalucia) e alle ore 12, 30 la prima del girone B affronterà la seconda del girone A. Nello stesso giorno per la finale per il quinto e sesto sposto posto, la terza del girone A giocherà contro la terza del girone B alle ore 15, 30. Per la finale per il terzo e quarto posto , la perdente semifinale 1 contro la perdente della semifinale 2 alle ore 17,15 e infine la finalissima tra la vincente della semifinale 1 contro la vincente della semifinale 2 alle ore 18,30.