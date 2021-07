Successo a Marsala per il primo appuntamento di "PulizziAmo"

02/07/2021 16:40:00

Grande successo per il primo appuntamento del progetto “PulizziAMO”, che ha visto partecipare -nonostante il caldo- moltissimi marsalesi alla raccolta e catalogazione dei rifiuti lungo la costa nei pressi della Torre San Teodoro.



Domenica 27 giugno, dalle 17 alle 20, cittadini di tutte le età, coinvolti da diverse associazioni del territorio, hanno partecipato attivamente, con grande interesse e senso di responsabilità.

“PulizziAMO” è un progetto dell’Associazione Eticologica, attiva dal 2013 nel diffondere consapevolezza e buone pratiche nel settore ambientale, attraverso attività informative, formative e di partecipazione attiva.

“PulizziAmo” nasce seguendo questa scia, ma va ben oltre la classica raccolta di rifiuti: si tratta di un progetto volto a dare un seguito importante alla pulizia attraverso la catalogazione dei rifiuti nell’ambito del progetto Brand Audit- PlasticheAMare, al fine di individuare possibili soluzioni.



PlasticheAMare è un progetto di Citizen Science che ha come obiettivo quello di rendere partecipe la popolazione nel fornire dati scientifici sulle problematiche legate all’inquinamento da rifiuti di plastica nell’ambiente marino e costiero, promosso dall’associazione “Sons of the Oceans” in collaborazione con l’Università di Pisa e “Thalassa – Marine Research and Science Communication”.

Il progetto contribuisce al Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile.

L'iniziativa è stata impreziosita dalla presenza dell’attore marsalese Francesco Stella che ha collaborato attivamente con Eticologica sin dall'inizio del progetto e ne è stato il testimonial.

"Ringraziamo tutti i partecipanti, le associazioni che hanno abbracciato l'iniziativa: Perpetuum, Scout Agesci il Clan, Fratelli della Costa, Festival del Tramonto, Marsala Coraggiosa, Il Mulino, Eduverso, Societas Draconistrarum-Erice e l’azienda Laboratory Service s.r.l. per il contributo - scrivono in una nota gli organizzatori dell'iniziativa. Ringraziamo inoltre il Comune di Marsala per il patrocinio, l'assessore Milazzo che ci ha raggiunto al termine dell'iniziativa per i saluti istituzionali ed Energetika Ambiente per la solerte collaborazione.

Infine un caloroso grazie al fotografo Luca Stabile che ci ha permesso di raccontare l’evento attraverso i suoi scatti.

Questa occasione ci ha permesso di confrontarci con frequentatori del posto, e ciò che emerge è l’esigenza di avere, almeno nel fine settimana, in cui l’utenza si raddoppia, un’isola ecologica mobile. Ciò potrebbe consentire di contrastare l’abbandono dei rifiuti in molti luoghi meravigliosi ed unici al mondo. Questa è la nostra proposta, oltre al nostro impegno per sensibilizzare sempre più quante più persone al rispetto del nostro territorio".