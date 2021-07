Oggi dovrebbe tornare internet s Pantelleria

08/07/2021 02:20:00

Dovrebbe tornare il segnale, oggi, 8 luglio, a Pantelleria.

I lavori per riparare il cavo sottomarino tranciato, che permetteva i collegamenti internet e telefonici sull'isola, sono in fase di conclusione.

Pantelleria è praticamente isolata dal 23 giugno scorso. L'Ingegnere Siro Carosi, Capo Missione per la parte tecnica, dell'Azienda Elettra Tlc spa, che si trova sulla nave posa cavi giunta da Catania nel pomeriggio di domenica scorsa, ha cmunicato il ritorno alla normalità.

“Dovere di cronaca – ha detto a PantelleriaInternet – lo faccio con passione perché mi rendo conto che do un servizio pubblico che mi porta a confrontarmi continuamente con le esigenze del cittadino, come in fondo lo sono anche io.”