Marsala, prosegue l'iter per l'eliminazione del passaggio a livello di Terrenove

Rete Ferrovia Italiana ha trasmesso i tre progetti definitivi per l’eliminazione di tre passaggi a livello che ricadono nel territorio marsalese. Il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano entro il prossimo 26 luglio convocherà l’Assise civica di palazzo VII Aprile per proporre eventuali osservazioni al progetto di eliminazione del passaggio a livello di contrada Terrenove. E’ un adempimento fondamentale per questo progetto mentre per gli altri due (quelli di Via Grotta del Toro e via Lipari) c'è più tempo.

Il sindaco Grillo in vista di questi lavori intende incontrare gli abitanti e i commercianti di Terrenove. I tre interventi riguardano i pronti passaggi a livello di contrada Terrenove, via Grotta del Toro e via Lipari. Si è ormai pronti all’avvio delle conferenze di servizi definitive per l’eliminazione di questi tre passaggi a livello che avranno ricadute positive sia sulla qualità della rete ferroviaria stessa che sulla viabilità cittadina. Il costo totale di tutte queste opere è di € 27.000.000,00 di cui € 26.500.000,00 a valere su fondi PO FESR Sicilia 2014/2020 e € 500.000,00 a carico RFI. Mentre è prevista una durata per gli interventi da 2 a 3 anni.

I giardinieri della sezione Verde Pubblico del Comune di Marsala hanno avviato la messa in sicurezza di piazza del Popolo. Gli operatori comunali, con l’assistenza tecnica di un agronomo stanno effettuando il taglio dei rami degli alberi che insistono nelle aiuole accanto alla Stazione degli autobus. Nei giorni scorsi due rami abbastanza consistenti, per le folate di scirocco, si erano abbattuti sul terreno sottostante per fortuna senza arrecare danni a persone e o cose.

Da lunedì 20 luglio - e fino al prossimo 28 agosto - saranno sospesi i rientri pomeridiani del martedì e del giovedì dei dipendenti del Comune di Marsala. Lo stabilisce una determina del Sindaco Massimo Grillo tenuto conto che durante il periodo estivo si riduce notevolmente l'accesso dei cittadini negli Uffici comunali. Nel provvedimento il Sindaco ha anche disposto che nel periodo di chiusura pomeridiana degli Uffici i Dirigenti di settore, al fine di rispettare i tempi dei procedimenti pendenti e non inficiare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, dovranno costantemente monitorare le attività da svolgere e il rispetto dei termini dei procedimenti medesimi disponendo, qualora necessario, la deroga all’obbligo d’interruzione del rientro pomeridiano dal 20 luglio al 28 agosto dei dipendenti interessati. Le ore di lavoro non prestate dal personale comunale per la sospensione dei rientri saranno recuperate entro il corrente anno. Per 40 giorni, quindi - come avviene ormai da diversi anni - l'orario di accesso al Comune da parte dell’utenza si articolerà su cinque giornate lavorative (da lunedì a venerdì) solo nelle ore antimeridiane.