Progetto Fami, premiate le scuole di Trapani

08/07/2021 18:25:00

Presso il Chiostro di San Domenico, si sono svolte le premiazioni degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto FAMI MI.MAIN. Migration Mainstreaming, che ha visto il Comune di Trapani collaborare con il FAMI coordinato dalla prof.ssa Bartholini.

“Progetti che servono non solo per ripristinare il normale e concreto percorso della conoscenza di altre attività da parte dei più giovani quanto per rimarcare la collaborazione tra diversi enti - dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Abbruscato -. Nello splendido scenario di San Domenico, abbiamo dunque portato a termine un'altra tappa del percorso di questo gruppo di lavoro, ospitato presso i servizi sociali di via Erodoto, che si concluderà a settembre”.