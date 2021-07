Castellammare, il sei ottobre il processo per la morte di Francis Paulet. In quattro a giudizio

08/07/2021 11:05:00

Inizierà il 6 ottobre prossimo il processo per la morte di Francis Paulet, il 36enne morto a luglio del 2018 a Castellammare del Golfo, colpito dal braccio della gru con la quale stava lavorando per fare un getto di calcestruzzo in una villetta.

Per omicidio colposo e lesioni colpose gravissime, sono stati rinviati a giudizio in quattro. Nell'incidente sul lavoro, è rimasto gravemente ferito il fratello di Francis, Daniel, di 31 anni.

I quattro imputati sono Giovanni Safina, titolare della dell'abitazione dove si stavano svolgendo i lavori, Pietro Agnello, manovratore dell'autopompa, Giovanni Renda che lavora in un'impresa di calcestruzzo, e Gaetano Palmeri, insegnante di educazione fisica.

Si sono costituiti parte civile i familiari dei due fratelli e la moglie della vittima, che aveva dato alla luce il loro secondo figlio appena un mese prima del tragico evento. Costituita come responsabile civile l'assicurazione chiamata in causa dai familiari dei due romeni.