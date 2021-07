San Vito, ok al ripascimento della spiaggia. Nuova illuminazione ad Alcamo Marina

08/07/2021 19:10:00

Via libera da parte della Regione Siciliana ai lavori di escavazione e ripascimento del litorale sabbioso di San Vito Lo Capo.

Il 2 luglio scorso è stato notificato al Comune il decreto dirigenziale con il quale l’Assessorato Territorio ed Ambiente ha disposto di non assoggettare al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilasciare l’autorizzazione per il progetto di riequilibrio stagionale della linea di costa.

Gli interventi consistono nell’escavazione di 25.000 m³ di sabbia dalla zona esterna del molo di sottoflutto ed il suo trasferimento a levante dell’arenile, dove si è verificata negli ultimi anni una forte erosione.

Dal momento che la procedura autorizzativa si è conclusa in estate, l’amministrazione comunale di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale ha condiviso l’opportunità di iniziare i lavori ad ottobre per consentire un sereno svolgimento della stagione balneare. L’UTC ha già espletato la gara d’appalto e sono pervenute 4 offerte. A breve, si procederà con l’affidamento dei lavori che ammontano a 420.000 euro, finanziati tramite risorse comunali.

«Si è concluso positivamente un iter articolato– dichiara il sindaco Giuseppe Peraino- che consentirà al litorale sabbioso del capoluogo di recuperare parte di quanto apparentemente perduto. Ovviamente – precisa il sindaco- si tratta di un intervento non risolutivo del fenomeno. La mia amministrazione, in questi anni, ha lavorato ad una proposta progettuale che affronterà definitivamente il problema dell’erosione e che avremo il piacere di presentare presto. Si tratta di un “progetto di fattibilità tecnico-economica per la modificazione dell’opera portuale al fine della mitigazione dei fenomeni erosivi e dell’interrimento del bacino portuale” ».

L’iter per il riequilibrio stagionale della linea di costa è iniziato a giugno 2020 quando l’amministrazione comunale ha chiesto all’Ufficio Tecnico Comunale di attivare le procedure di aggiornamento di un vecchio progetto del 2015 che è stato riadeguato, tramite l’affidamento di un incarico all’ingegnere Stefano Nola che lo aveva, a suo tempo, redatto. Ad ottobre l’UTC affida allo studio di ingegneria costiera “Progetti ed Opere” un incarico per gli studi di Valutazione Ambientale del ripascimento. Dopo la conclusione delle analisi bio-chimiche delle sabbie da escavare, viene indetta a gennaio 2021 la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei pareri da parte degli Enti preposti. Il 15 aprile la Conferenza approva il progetto. Il 26 maggio si riunisce la Commissione Tecnico Scientifica Regionale che esprime parere positivo per la non assoggettabilità al V.I.A. L’iter si conclude il 2 luglio con la trasmissione del decreto con cui l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente autorizza i lavori.

Alcamo Marina, lavori all'illuminazione

Sono iniziati i “lavori di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica delle reti di illuminazione pubblica di Alcamo Marina per la riqualificazione energetica e la riduzione dei consumi energetici”, a darne notizia il Sindaco Domenico Surdi ed il v/Sindaco con delega ai lavori pubblici, Vittorio Ferro.

Dichiarano Surdi e Ferro: “siamo molti soddisfatti, finalmente la nostra località balneare fruirà di una illuminazione moderna, efficiente e che consentirà un notevole risparmio energetico. Un intervento molto importante che cambierà l’immagine della località balneare, frutto dell’attività di programmazione e che testimonia la nostra attenzione per Alcamo Marina”

La ditta appaltatrice è la Edil Costruzioni di Arnone Carmelo di Agrigento ed i lavori appena iniziati riguardano la via Carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta e la via del Golfo (quindi sia sopra che sottolinea) entrambe per un tratto di circa 3,5 km dal Canalotto in direzione Castellammare del Golfo.

L’importo dei lavori appaltati è di Euro 516.483,34; finanziamento dell’Assessorato Regionale di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia a valere sull’azione 4.1.3. del POR FESR 2014/2020 Sicilia.



Defibrillatore a Castellammare

Il lido “Darsena- spiaggia senza barriere” accessibile ai disabili alla spiaggia Playa è adesso dotato di un defibrillatore donato al Comune in memoria del farmacista Maurizio Bongiovanni. Il defibrillatore è stato posizionato e benedetto da don Giuseppe Grignano ieri sera nel lido senza barriere Darsena, nel giorno del compleanno del giovane farmacista, morto a 35 anni per un tumore

Una targa di ringraziamento del sindaco Nicolò Rizzo sopra l’importante strumento salvavita ricorda il gesto di familiari ed amici che hanno raccolto i fondi e donato il defibrillatore in memoria del farmacista Maurizio Bongiovanni al Comune, che ha deciso di posizionarlo nel lido attrezzato per accogliere disabili, in una zona frequentatissima dai bagnanti.

Emozione di familiari e amici presenti alle parole del sindaco Nicolò Rizzo:

«Non è casuale che uno strumento salvavita qual è il defibrillatore sia stato posizionato oggi, nel giorno del compleanno di Maurizio Bongiovanni, nel lido senza barriere Darsena. Una data ed un luogo scelti perché la donazione è un gesto di sensibilità e generosità, proprio quello che caratterizzava Maurizio Bongiovanni -ha detto il sindaco Nicolò Rizzo- che aveva avviato più iniziative benefiche proseguite dalla famiglia e dagli amici che hanno donato il defibrillatore, posto alla spiaggia Playa, in un’area di accesso ai disabili molto frequentata dai bagnanti. A nome della città ringraziamo familiari ed amici di Maurizio Bongiovanni per il gesto di utilità sociale. Un atto di attenzione ed amore per il prossimo che offre la possibilità di salvare vite umane con un tempestivo intervento in caso di arresto cardiaco. Ringraziamo il lido Darsena per la disponibilità, Don Giuseppe Grignano, i tecnici comunali e quanti hanno collaborato. Oltre ai defibrillatori alla cala marina, corso Mattarella e Scopello, si aggiunge adesso la spiaggia Playa poiché aumentarne il numero in città, soprattutto in aree molto frequentate, offre la possibilità di soccorso tempestivo e dunque maggiore sicurezza».



Il farmacista Maurizio Bongiovanni, per il suo altruismo e la sua disponibilità è ricordato con affetto dai tanti amici con i quali aveva intrapreso più iniziative di beneficenza, proseguite dal papà Salvatore e dalla mamma Caterina, dai fratelli Giuseppe e Matteo che annualmente organizzano incontri informativi e di prevenzione oncologica con esperti, ed attività di beneficenza. Oltre al defibrillatore al Comune di Castellammare, sono state donate tre poltrone per l'infusione chemioterapica all'ospedale civico di Palermo.