Marsala, il frigo in contrada Sant'Anna e i rifiuti in Via Ugdulena

08/07/2021

Fa un caldo torrido in questo inizio di mese di luglio e qualcuno ha pensato bene di lasciare in dono un frigorifero nei pressi dell'acquedotto di contrada Sant'Anna a Marsala.

Oltre al frigo che, purtroppo, non solo non funziona ma è altamente inquinante, l'area è stacolma di rifiuti, così come potete vedere dalle foto pubblicate in questo articolo. Se qui ci troviamo nella periferia Sud di Marsala, non è da meno la situazione in centro città. In via Ugdulena gli abitanti protestano per i rifiuti lasciati sui marciapiedi e da giorni non vengono rimossi nonostante le segnalazioni.

