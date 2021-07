Picchiò selvaggiamente il padre. Condannato un cinquantenne di Petrosino

Castellammare, il sei ottobre il processo per la morte di Francis Paulet. In quattro a giudizio

Inizierà il 6 ottobre prossimo il processo per la morte di Francis Paulet, il 36enne morto a luglio del 2018 a Castellammare del Golfo, colpito dal braccio della gru con la quale stava lavorando per fare un getto di calcestruzzo in una...