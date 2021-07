 Il Mestizo Saxophone Quartet oggi in concerto ad Erice 

11/07/2021 10:13:00

Il Mestizo Saxophone Quartet è la formazione protagonista del secondo appuntamento del calendario degli Amici della Musica di Trapani inserito nella manifestazione Erice Estate 2021.

Il quartetto è formato da Caroline Leigh Halleck (USA) al sax soprano, Vered Kreiman (Israele) al sax contralto, Jaime Mora (Costa Rica) al sax tenore e Ayala Rollia (Israele) al sax baritono e si esibirà oggi, domenica 11 luglio, alle ore 21.00, nel cortile di Palazzo Sales ad Erice.



Soundscapes of the world è il programma del concerto di domenica, pensato appositamente dal Mestizo Saxophone Quartet che abbraccia luoghi e compositori diversi in un viaggio che attraversa la musica classica, il folk, il klezmer, il ragtime e il tango. Recentemente vincitori del Premio Nazionale delle Arti, il Mestizo Saxophone Quartet è attivo in tutta Italia.

Si tratta di un concerto molto vario, coinvolgente e raffinato. Mestizo è, in origine, una parola dallo spagnolo, che significa persona di ascendenza culturale mista, che descrive perfettamente la diversità globale di questo quartetto con membri da Israele, Costa Rica e Stati Uniti. Un interessante progetto musicale che si basa sull’integrazione della musica.

Il costo del biglietto per ogni concerto è di 7,00 euro (intero) e 5,00 euro (ridotto per gli studenti fino a 24 anni). Sarà possibile acquistare il biglietto on line su www.amicidellamusicatrapani.it (American Expess, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) e al Botteghino presso la chiesa di Sant’Alberto in Via Garibaldi –Trapani nei seguenti orari dalle 17.00 alle 19.00 e il giorno del concerto dalle 10.00 alle 12.00. Per avere informazioni è possibile Inviare un messaggio su WHATSAPP al +393494764193