Trapani, entro l' anno saranno appaltati i lavori per il sottopasso di via Marsala

12/07/2021 14:23:00

Il sottopasso di via Marsala, a Trapani, diventà realtà.

Entro la fine dell'anno, infatti, saranno appaltati i lavori per la realizzazione dell'importante che opera che eliminerà il passaggio a livello che taglia in due la città. Gli interventi, poi, prenderanno il via entro il primo semestre dell'anno prossimo. Lo ha assicurato il commissario del Governo Draghi, ingegnere Palazzo che, questa mattina, ha preso parte alla conferenza-stampa che si è svolta a Palazzo d'Alì.

“L'opera – ha detto – costerà 12 milioni di euro e sarà interamente finanziata da Rete ferroviaria italiana”. I lavori dureranno due anni. “Residenti e commercianti della zona – ha detto il sindaco Giacomo Tranchida – possono stare tranquilli perchè mitigheremo i disagi. Tuteleremo le attività e la circolazione delle auto”. L'ingegnere Palazzo nel corso del suo intervento ha voluto sottolineare “l'attenzione dello Stato verso la Sicilia e i suoi impianti”.

Per quanto riguarda, invece, la realizzazione del sottopasso nella frazione di Marausa manca ancora la copertura finanziaria “ma stiamo lavorando – ha puntualizzato il commissario – per reperire le somme, attingendo anche ai fondi europei”. L'obiettivo è anche quello di eliminare il passaggio a livello di Salinagrande.