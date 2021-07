Alcamo, c'è l'avviso pubblico per il cartellone degli eventi estivi. Al via la vigilanza in spiaggia

13/07/2021 10:00:00

Il Comune di Alcamo ha pubblicato l’Avviso per la realizzazione del palinsesto estivo volto ad individuare un soggetto senza scopo di lucro (Associazione o raggruppamento di associazione a mezzo ATS, etc.) che organizzi “Alcamo Estate 2021”, coinvolgendo le energie creative, culturali, artistiche, economiche e professionali locali.

Il concorrente e/o i loro raggruppamenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la proposta progettuale debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20/07/2021, caricando i documenti sulla piattaforma regionale SITAS a ’ questo indirizzo.

Il palinsesto dell’Amministrazione alcamese offrirà ai cittadini momenti di svago, intrattenimento e divertimento nonché ai turisti, ai visitatori, occasioni per conoscere il patrimonio artistico, culturale, monumentale, storico e sacro della città.

Il programma “Alcamo Estate 2021” da agosto al 12 settembre, interesserà diversi luoghi della Città quali il Castello dei Conti di Modica, il complesso monumentale del Collegio dei Gesuiti, Piazza Ciullo, l’area pedonale di Corso VI Aprile, Piazza Mercato, il giardino di Piazza della Repubblica, la Cittadella dei Giovani e l’anfiteatro, il Geosito, la riserva del Bosco D’Alcamo, la località balneare di Alcamo Marina e la sua spiaggia, il boschetto e le dune.

Tutti gli eventi del palinsesto riguarderanno le aree tematiche: Musica, Teatro e Danza, Arte e Cultura, Animazione e dovranno essere realizzati in modo da essere accessibili alle diverse tipologie di pubblico e nel rispetto della normativa in materia di contenimento della pandemia da Covid-19.

****

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA ALCAMO MARINA

Ha preso il via, domenica ad Alcamo Marina, il servizio di vigilanza e salvataggio, affidato dall’Amministrazione all’Associazione ONLUS – Società Nazionale di Salvamento sez. Alcamo C/Mare “per la sicurezza della vita sul mare”. Il servizio di vigilanza e salvataggio per la stagione 2021 ha la durata di 60 giorni continuativi, con una postazione mobile e 6 postazioni fisse: una postazione nella zona Magazzinazzi/Petrolgas; una in Tonnara/Battigia; una in zona Catena; un’altra zona Casello; 2 postazioni zona Canalotto; ed ancora 4 passerelle di cui 2 in zona Canalotto, un’altra in zona Tonnara, l’ultima nella zona ex “Petrolgas”.

L’Associazione mette a disposizione 24 bagnini, di cui 12 per il servizio mattutino e 12 per quello pomeridiano, un gommone di salvataggio con motorizzazione fuori bordo con personale per la guida e un’ambulanza nei giorni festivi e prefestivi.

Nei tratti di litorale in cui non è garantito il servizio di salvataggio, sarà apposta la segnaletica, in piu lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), con la dicitura: "ATTENZIONE-BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO".

EMANUELE TREVI, VINCITORE DEL PREMIO CIELO D’ALCAMO, SI AGGIUDICA IL PREMIO STREGA 2021

Emanuele Trevi, vincitore quest’anno della terza edizione del Premio Letterario Cielo D’Alcamo con il libro “Due vite”, si aggiudica il Premio Strega 2021.

Il Sindaco Domenico Surdi e l’Assessore alla cultura Lorella Di Giovanni: “si tratta di un prestigioso riconoscimento che conferma l’autorevolezza della giuria del Premio Cielo D’Alcamo, composta da Fabio Stassi, Salvatore Ferlita e Davide Camarrone e la professionalità del curatore del Premio, Ernesto Di Lorenzo”. Continua il Sindaco “a Emanuele Trevi vanno i complimenti di tutta l’Amministrazione”.

“Noi viviamo due vite, la prima è la vita fisica, fatta di sangue e respiro; la seconda è quella che si svolge nella mente di chi ci ha voluto bene… Questa citazione di Emanuele Trevi – dice Ernesto Di Lorenzo - racchiude il senso del suo libro “Due vite”, dedicato al ricordo degli amici intellettuali Rocco Carbone e Pia Pera, prematuramente scomparsi. Un libro delizioso sul valore

dell’amicizia, della letteratura e della memoria. Il Premio Strega 2021 vinto da Emanuele Trevi suggella lo spessore letterario e umano che questo libro esprime, confermando la qualità della scelta della Giuria del Premio Cielo d’Alcamo che a questa opera, lo scorso 25 marzo, ha assegnato il riconoscimento come Miglior incipit dell’anno per la Narrativa”.