13/07/2021 19:50:00

Incidente in autostrada sulla A29 Palermo - Trapani, in direzione Trapani. A Capaci, un camion si è scontrato con un tir e si è ribaltato.

Uno dei conducenti è stato portato dal 118 a Villa Sofia dove è ricoverato in codice rosso. E' un giovane di 31 anni.

Secondo una prima ricostruzione il conducente del camion, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato un autoarticolato. Uno scontro violento dopo il quale il mezzo avrebbe sbattuto contro il guardrail per poi ribaltarsi bloccando la circolazione.