A Trapani la seconda tappa regionale 2021 di Beach Volley 

13/07/2021 22:18:00

Riprende il via nel weekend la stagione 2021 del Beach Volley in Sicilia con il campionato regionale “serie B1” organizzato dal settore Beach Volley della FIPAV Sicilia.

Sarà la volta della tappa maschile di Trapani che si terrà dal 17 al 18 di luglio presso il LIDO AC LIFESTYLE BEACH sul lungomare Dante Alighieri (ex Lido Paradiso).

La prima tappa tutta femminile di Cefalù si conclusa con grande successo ed interesse mediatico e per la tappa di Trapani c’e la stessa aspettativa.

Sono Quattro tappe in totale quelle previste per il campionato Beach Volley di B1 che porterà lo spettacolo sulle spiagge più belle e suggestive dei nostri territori.

Cefalù (Pa) 2-3 Luglio beach 1 femminile

Trapani 17- 18 Luglio beach 1 maschile

Catania 24-25 Luglio beach 1 maschile

Oliveri (Me) 3-4 Agosto beach 1 maschile

Master Finale femminile e maschile che si terrà a Giardini Naxos (Me) 7-8 di Agosto.

L’ iscrizioni al campionato è garantita agli atleti tesserati tramite portale FIPAV entro venerdì 16.

Il Campionato Regionale si avvarrà di Wilson come sponsor tecnico e di Bologna Distribuzione Materiali Elettrici come partner di tutte le tappe previste nel circuito. Garantiti, oltre ai consueti trofei e medaglie, anche montepremi in denaro per le coppie che conquisteranno il podio nelle singole tappe.

L’organizzazione tecnica della tappa di Trapani sarà curata come le altre dal C.R. FIPAV Sicilia e dalle Società organizzatrici dei singoli eventi. Per la Tappa di Trapani la società che si è aggiudicata la tappa è la FORTIS che si avvalsa di nuovi sponsor come Fineco, Generali, Fidirete.it, Studio Test Universitari.

Venerdì 16 alle ore 18 presso il LIDO AC LIFESTYLE BEACH di lungomare Dante Alighieri (ex Lido Paradiso) si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda Tappa del Campionato il Circuito Regionale alla presenza dei vertici di FIPAV Sicilia e dei presidenti territoriali che ospitano le tappe Eduardo Cammilleri per Palermo , Maurizio Ragusa per Catania e Alessandro Zurro per Messina.

A fare da padrone di Casa il Presidente del Comitato Territoriale Fipav Trapani Filippo Occhipinti con il consigliere Giuseppe Raineri nonché presidente della società organizzatrice.

Interverrà il Presidente Nino Di Giacomo con la Consigliera Regionale Speranza Maiello con la delega al Beach Volley e responsabile del Campionato, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e Rosalia D’Alì presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale.

A moderare la conferenza stampa la consigliera Regionale Rossana Giacalone Caleca con delega alla comunicazione.

La Fortis società organizzatrice della tappa di Cefalù, con il suo presidente Giuseppe Raineri potrà contare su uno staff regionale di professionisti già sperimentato nella prima tappa che ha voglia di fare ancora meglio per organizzare un grande evento garantendo la tipica atmosfera ricca di sport e divertimento, che accompagna le gare di beach.

Sul litorale di Trapani sarà spettacolo per due giorni e la tappa di Beach rappresenterà un motivo in più per raggiungere la città finalista per la Capitale Italiana della Cultura.

Ancora una volta la Pallavolo e il Beach Volley, rappresentano un motivo felice e positivo di rinascita e di scoperta di belle città.