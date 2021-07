Il Bianco Arancio Petrosino in difficoltà per partecipare al prossimo campionato di calcio 

14/07/2021 16:23:00

Il Bianco Arancio Petrosino, molto probabilmente, non si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione calcistica. Lo dichiarano, in una nota stampa di fine giugno, affidata al profilo social del sodalizio petrosileno, i Presidenti Mario Parrinello ed Antonio Galfano.

In quelle poche righe si parla di difficoltà economiche e di gestione dello Stadio. È un copione già visto e sentito dalle nostre latitudini, è il gatto che si morde la coda in un susseguirsi di orecchie da mercante che finiscono con lo svilire quanti si appassionano a questi progetti sportivi. Il calcio, come qualsiasi altro sport, necessita di dirigenze con una visione commerciale della “questio"; ad esempio, i tempi felici del Trapani in serie B furono possibili perché il primo sponsor della squadra ne era anche il presidente e quindi la gestione del club diveniva un tutt'uno con le dinamiche commerciali-societarie dello sponsor. A Petrosino, come dovunque si voglia fare sport, di devono cercare questi soggetti e l'appello dei presidenti Parrinello e Galfano è estremamente condivisibile. Lo fanno gia tante squadre “minori", nel senso che non vivono in città metropolitane, come il Sassuolo di Berardi e Locatelli divenuto un esempio di corretta gestione sportiva e commerciale oppure i biancoazzurri dell'Empoli da sempre di proprietà di famosi Gelatieri oppure, rimanendo tra le nostre mura, il miracolo sportivo della Pallavolo Marsala e della famiglia D'Amico quest'anno nei quarti di finale dei play off per la A1 di Volley femminile. Come loro possono diventarlo il nuovo progetto del Calcio Marsala con Vincenzo Onorio ed anche il Bianco Arancio Petrosino con chiunque comprenda che lanciarsi in “avventure" è certamente deleterio, ma programmare il futuro è la giusta strada per far sì che la passione per lo sport possa vivere di festa tra gli spalti ed uomini da ricordare per sempre.

In bocca al lupo Bianco Arancio, gli appassionati di Calcio sono con te.

Oreste Pino Ottoveggio