14/07/2021 14:09:00

Come era nelle previsioni, anche oggi l'ondata di calore non dà tregua e a Marsala il forte vento continua ad alimentare le fiamme in diversi terreni della città.

Al momento è in corso un incendio lungo la provinciale 62, nei terreni adiacenti alla rotatoria di diramazione verso Ciavolo e Santo Padre delle Perriere. Ieri, come raccontato da TP24, è stata una giornata con diversi incendi sia in città che in altre località della provincia.

E per oggi la situazione non sembra migliorare. Stamattina, intorno alle 10, c'erano già in volo alcuni canadair, la Protezione civile ha lanciato l'allarme rosso per tutta la provincia.