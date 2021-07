Incendi, ancora un intervento nell'agrigentino per un elicottero militare di Birgi

15/07/2021 14:21:00

Martedì scorso un elicottero dell’82° Centro C.S.A.R. di Trapani, è intervenuto per estinguere l’incendio nella zona a nord di Caltabellotta, ancora attivo dalla giornata precedente.

Vista la vastità dell’incendio nella zona erano presenti anche i Canadair e gli elicotteri della Protezione Civile.

Il vettore dell’Aeronautica Militare è decollato alle ore 14.50 e raggiunta la zona di operazioni alle ore 15.10, ha iniziato a operare per poi rientrare al campo per rifornimento, atterrando alle 16.30. Decollato nuovamente per una seconda sortita necessaria a domare l’incendio, alle ore 17.30, l’equipaggio ha operato fino alle ore 19.00 per poi rientrare in base, totalizzando fra i due interventi 30 lanci per 3 ore di volo e 25000 litri d’acqua sganciati.

L’ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni Aerospaziali) di Poggio Renatico (FE), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia.