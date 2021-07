15/07/2021 20:53:00

Legambiente e Touring club premiamo il mare più bello. E in pole c'è quello trapanese. Le Cinque Vele, ossia il riconoscimento più prestigioso, sono state assegnate a Pantelleria.

Quattro Vele, invece, per le coste di Erice, San Vito Lo Capo, Custonaci e per le Egadi che si piazzano ad una buona posizione ricevendo, tutti e quattro i Comuni, 4 vele. Due Vele, infine, per il litorale di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Marsala e Selinunte. Insomma, un motivo in più per i turisti per scegliere il Trapanese come meta per le loro vacanze.