Marsala, il disabile che dorme in macchina non accetta le soluzioni del Comune 

16/07/2021 09:23:00

Da circa due mesi il marsalese Calogero Parrinello, disabile al 100%, vive in macchina (ne abbiamo parlato qui). Oggi torniamo a parlarne per degli aggiornamenti in merito alla sua vicenda.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il signor Parrinello è seguito dal servizio sociale del Comune in quanto percettore di reddito di cittadinanza e avrebbe un filo diretto con una psicologa dell'ufficio.

Sarebbero diverse le proposte per risolvere il suo problema. La prima: l'inserimento in pronta emergenza in una struttura convenzionata, ma è lui stesso a rifiutare dicendo che non può stare in contatto con altre persone. L'altra proposta fatta è quella del contratto d'affitto; una volta trovata casa potrebbe avere il rimborso delle mensilità, ma in questo caso dice di non trovare una casa da affittare.

A queste possibili soluzioni, il signor Parrinello risponde chiedendo, invece, la concessione di una casa da parte del Comune solo per lui (non accetta ad esempio, un appartamento in condivisione), ma questa soluzione per il Comune al momento non è fattibile.