Marsala, la via Mazara allagata a causa del danno alla rete idrica

16/07/2021 17:42:00

Ecco dovè finità a Marsala l'acqua persa a causa del nuovo danno causato alla rete idrica di Marsala, da una società che stava facendo dei lavori per la rete elettrica, che ha costretto, a distanza di qualche giorno dalla precedente, a stoppare ancora l'erogazione dell'acqua.

Come vedete dalla foto, pubblicata da un cittadino sulla pagina Facebook "Salviamo Marsala", la via Mazara poco prima del ponte è totalmente allagata.

A causa di questo nuovo danno, come detto, l'amministrazione comunale ha comunicato, purtroppo, il nuovo stop all'erogazione con il conseguente disagio per molti cittadini che non avranno l'acqua nelle proprie case. Danni e disagi che, purtroppo, continuano a ripetersi ininterrottamente da troppo tempo.