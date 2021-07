Erice: il neo comitato "Piano Guastella-Martogna" soddisfatto per i lavori 

17/07/2021 07:00:00

Si è costituito da pochissimi giorni ad Erice il Comitato "Piano Guastella-Martogna", e con una nota pubblica, esperime il proprio apprezzamento, a pochi giorni dall’incontro con l’amministrazione comunale, per l'intervenuto di ripristino della viabilità della strada Vecchia Martogna.

"Per quanto provvisorio, in attesa di realizzo del progetto completo - scrive il neo comitato - è un primo segnale di attenzione venendo incontro a urgenti necessità dei cittadini residenti fornendo una basilare sicurezza di accesso nel caso vi fosse necessità di usare tale strada come via di fuga o per un pronto intervento di mezzi di soccorso. Si ringrazia particolarmente l’assessore Paolo Genco".