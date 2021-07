Marsala: dopo otto giorni molti cittadini senza acqua, a luglio...

20/07/2021 09:13:00

Ancora senza acqua dopo otto giorni e nel mese di luglio. Continuano i disagi per tanti cittadini marsalesi che non hanno acqua nelle proprie case a causa dei danni alla rete idrica provocati durante alcuni lavori eseguiti alla rete elettrica, acqua che, tra l'altro, era stato annunciato doveva arrivare giovedi scorso, ma quando si attendeva il ritorno alla normalità, ancora un altro danno e nuova interruzione dell'erogazione.

Tanti i commenti e le lamentele di diversi cittadini sui social, Michele scrive: "8 giorni senza acqua.. andate a casa", Antonio: "Nessuno che risponde sono degli E.T. forse?", ed ancora Valeria: "C'è qualcuno della zona sud o del centro a cui è arrivata l'acqua?", Giuseppe: "ancora a secco in via Itria" ed infine, il commento di Vincenza che ha a casa una persona allettata: "Vergogna, con una persona allettata. Andatevene a casa".

