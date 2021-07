Volley, Carlotta Simoncini nuova palleggiatrice della A29 GesanCom

21/07/2021 10:12:00

Un nuovo colpo di mercato era nell'aria. Carlotta Simoncini è la nuova palleggiatrice della A29 GesanCom Fly Volley Marsala.

Classe 1998 per 178 cm di altezza, la regista riminese fa i suoi primi passi importanti a Gabicce in B2 a 16 anni con Coach Maurizio Moretti, poi ad Altino e Garlasco in B1 per fare la sua più importante esperienza ad Olbia, non ancora ventenne, in A2 nel 2017. Successivamente scende in Sicilia e lo scorso anno ha militato in B2 a Catania con la Teams Volley terminando tutta la regular season per passare, nei play off per la B1, alla Nigithor Santo Stefano di Camastra.

Carlotta, giunge alla Fly Volley Marsala di Coach Marco Adornetto, con un grandissimo bagaglio di esperienze forte di un palleggio pulito ed un buon muro difensivo e fa della propria intelligenza tattica la sua arma migliore. Con l’arrivo di Carlotta Simoncini la A29 GesanCom Fly Volley Marsala arricchisce il Dream Team 2021/2022 di un fondamentale tassello per le ambizioni della nuova stagione di B2 nazionale. Go, Fly go.