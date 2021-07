  Covid. Più di 400 casi in provincia di Trapani. 135 a Mazara, 97 a Marsala

22/07/2021 14:16:00

Aumentano ancora i casi di Coronavirus in provincia di Trapani, mentre resta più o meno stabile la situazione negli ospdeali.

Ci sono 405 persone positive al Covid, secondo quanto comunica l'Asp provinciale. Più della metà sono nelle città di Mazara e Marsala. Cresce il conto dei positivi a Pantelleria dove è scoppiato un focolaio di Covid 19 la scorsa settimana. In terapia intensiva sono ricoverate due persone, una di queste è un quarantenne in gravi condizioni, non vaccinato, come raccontiamo qui. Non si registrano decessi.



Vediamo il dettaglio:

Alcamo 26 (+3); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 0; Campobello di Mazara 8; Castellammare del Golfo 9; Castelvetrano 8; Custonaci 1; Erice 21(+4), Favignana 5; Gibellina 0; Marsala 97 (+3); Mazara del Vallo 135(+12); Paceco 3; Pantelleria 49(+4); Partanna 14; Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 0; Santa Ninfa 2; Trapani 21(+6); Valderice 0; Vita 3.

Totale casi attuali positivi: 405 (+33)

Deceduti in totale 345

Guariti in totale 13900(+12)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2 (+1)

Ricoverati nei reparti ordinari 9 (-1)

Tamponi molecolari 356, Test antigene 275.