Mazara, con le ruspe distruggono un'area a protezione speciale. Due denunciati

Eseguono dei lavori di riqualificazione agricola, ma i terreni sui quali, con mezzi pesanti si è spianato e spietrato in località Busalotto/Borgata Costiera a Mazara del Vallo sono soggetti a protezione perché ricadono in "Zona Speciale di Conservazione" denominata "Sciare di Marsala" e inserita nell'elenco europeo di aree protette "Natura 2000". I carabinieri forestali Centro Anticrimine Natura di Palermo - Distaccamento Cites di Trapani, hanno denunciato due persone e sequestrato un'area di circa 4 ettari.

La ditta di movimentazione terra che eseguiva i lavori doveva avere un'autorizzazione specifica di “valutazione di Incidenza Ambientale” di cui, invece, era sprovvista. Le ruspe, asportando tutto il soprassuolo composto da vari generi di vegetali e pietre, hanno distrutto l’habitat occupato da specie di avifauna selvatica a rischio di estinzione tra cui la specie particolarmente protetta chiamata Melanocorypha calandra, un piccolo volatile che nidifica in aree steppose.

Alla luce delle violazioni di natura ambientale ravvisate durante l’intervento, i Carabinieri Forestali del CITES hanno denunciato il legale responsabile e un operaio della ditta di movimentazione terra per i reati di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto ed esecuzione di lavori su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione. Nello stesso contesto operativo, i militari operanti hanno sottoposto a sequestro penale preventivo l’area interessata e i mezzi meccanici utilizzati per i lavori di qualificazione.