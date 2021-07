25/07/2021 21:37:00

Le fiamme sviluppatesi nella frazione ericina di Pizzolungo (ne abbiamo parlato qui) hanno aggredito una villetta. Altre abitazioni sono state evacuate. L'incendio è divampato nel costone roccioso che sovrasta la piccola località balneare.

Sulla matrice i vigili del fuoco non si sbilanciano in attesa dei risultati dei riscontri scientifici. Il sospetto però che i piromani hanno sfruttato la giornata di Scirocco per tornare a colpire.

Questa volta l' incendio oltre a divorare sterpaglia e macchia mediterranea non ha risparmiato un' abitazione invasa dal fuoco e dal fumo.