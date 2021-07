Favignana, presidio dei vigili del fuoco e trasporti i temi dell'assemblea del PD

25/07/2021 19:00:00

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea del circolo del PD Egadino alla presenza della Presidente dell'assemblea provinciale Valentina Villabuona.

In apertura la relazione del Vicesegretario Vicario Pietro Giangrasso. La discussione si è incentrata sulla situazione politica nelle Egadi, i risultati ottenuti in questo ultimo anno e gli obiettivi futuri sul quale lavorare.

"Tra i risultati politici più importanti il presidio dei Vigili del Fuoco sull’Isola - afferma Giangrasso - un lavoro iniziato proprio dal nostro circolo ma, che grazie al supporto dell’On. Carmelo Miceli componente della Commissione Giustizia e Antimafia alla Camera dei Deputati e del Partito Democratico, si è concretizzato con il ripristino del presidio per i mesi estivi e due mezzi a disposizione sull’isola tutto l’anno".

"Altro tema affrontato è quello sulla vertenza dei Trasporti - continua Ginagrasso -. Da tempo chiediamo l’applicazione come in passato di politiche a sostegno dei pendolari e il ripristino di una tariffazione equa. Insieme all’On. Miceli siamo già a lavoro per accelerare l’iter parlamentare della “Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori”, una proposta partita più di dieci anni fa dalle Egadi, dall’amministrazione Antinoro, che ha bisogno di un ultimo step per diventare legge, quest’ultima permetterebbe alle isole minori italiane, comprese le Egadi, una dotazione finanziaria importante per infrastrutturare le isole".

"In questo anno di lavoro del circolo è chiara la resilienza dello stesso, lo sviluppo di relazioni sia all’interno che esterne, che hanno permesso di ottenere risultati importanti. Il Partito Democratico a un anno di distanza - conclude Giangrasso - rinnova il suo sostegno all’amministrazione Forgione, c’è molto lavoro da fare, ma noi ci siamo e ci saremo per il bene del nostro territorio".