Marsala Calcio, si sono incontrati Onorio e Minore 

27/07/2021 16:11:00

C’è stato, anche se solo telefonicamente, l’incontro tra l'imprenditore belicino Vincenzo Onorio, sponsor del nuovo Marsala Calcio ed Ettore Minore imprenditore palermitano con interessi in Estremo Oriente. E per cercare di capire i termini della conversazione, stamattina ho chiamato al telefono i due imprenditori cogliendo dei segnali positivi nelle intenzioni personali di tutti e due, entrambi, campioni olimpionici di pragmatismo.

Di sicuro, sono professionisti abituati alla praticità delle cose, nei loro discorsi non ho avvertito quella “fumosità” che contraddistingue i “professionisti" del calcio, e, quando entrambi hanno detto che sono necessari altri incontri per comprendere quali possano essere i termini per una collaborazione, non ho potuto fare altro che prenderne atto.

Ettore Minore è interessato a Marsala, per bacino di utenza, per vicinanza ad un aeroporto e per una innegabile tradizione calcistica, vuole sviluppare un paio di brand commerciali tra cui un Istituto di Formazione che ha già prodotto un migliaio di giovani imprenditori in giro per l'Italia. Una squadra di calcio sarebbe un buon veicolo in giro per lo stivale magari in serie C, aggiungo io. Sa di non stare a tutti simpatico per il tentativo di scalata ai colori granata, ma alla mia sollecitazione di un eventuale derby il prossimo anno, si è lasciato scappare un sorriso beffardo di sfida ai trapanesi che a suo dire lo hanno trattato male.

Anche Vincenzo Onorio è soddisfatto dell'incontro, anche lui, nella sua praticità rimanda ai primi di agosto, al suo ritorno in terra sicula, la definizione di cosa può diventare questa sua creatura. Con Onorio, però, ho parlato anche di calcio “quasi" giocato, mi dice che la squadra è stata regolarmente iscritta al prossimo campionato di Eccellenza, ammetto cosa rara dalle nostre latitudini, ed alla mia sollecitazione sui nomi dei giocatori e dell'allenatore mi risponde nel suo chiaro e serafico stile: “ho un accordo con Riccardo Abbenante, se tutto va per come ci siamo detti e se firma il contratto, sarà il primo allenatore del nuovo Marsala targato Dolce Onorio". Mi parla anche di due giocatori importanti, da serie D o anche serie superiore che a Marsala conosciamo molto bene, uno dei due potrebbe essere il capitano di future battaglie; ma questa è storia che racconterò dopo, un altro giorno.

Oreste Pino Ottoveggio