Marsala in ansia per Francesco. E' scomparso prima di dare l'ultimo esame

27/07/2021 15:27:00

"A volte la pressione dell'ambiente universitario è difficile da reggere". E' questo uno dei commenti che si raccolgono a Pisa sulla vicenda di Francesco, il giovane di Marsala scomparso da qualche giorno. Tutte le piste portano all'allontanamento volontario. Francesco, infatti, doveva dare l'ultimo esame all'università.

Francesco Pantaleo ha 23 anni ed è di Marsala. A dare l’allarme è il padre, Tonino Pantaleo: l’ultimo contatto telefonico con il figlio è avvenuto venerdì scorso. Il giorno seguente Francesco Pantaleo, secondo il racconto del genitore, sarebbe uscito dall’appartamento in città, condiviso con altri due studenti, lasciando nella sua stanza il portafoglio con documenti e bancomat, gli occhiali da vista e il cellulare acceso, portando con sé solamente le chiavi di casa e uno zaino. L’ultimo accesso dal computer, ritrovato senza più alcun dato salvato, è avvenuto dalle 9:15 alle 9:30 di sabato mattina: da quel momento del ragazzo non si è più avuta traccia.

Lo studente, nei giorni scorsi, aveva in programma di sostenere l’ultimo esame del corso di studi triennale in Ingegneria Informatica, ma i genitori non hanno più saputo niente in merito. Il padre ha diffuso la foto del figlio e ha presentato formale denuncia di scomparsa alla polizia che ha iniziato le indagini. Francesco Pantaleo è alto 1.80, ha i capelli castani, quando si è allontanato indossava un paio di jeans e uno zaino Pickwick.

Il padre rivolge un appello a tutti: "Chi ha notizie di mio figlio contatti immediatamente le forze dell’ordine". I genitori commentano: "Ti aspettiamo a braccia aperte, torna a casa". Del caso è stata interessata anche la trasmissione "Chi l’ha Visto?".

Francesco Pantaleo è alto circa un metro e 80 centimetri, ha capelli castani. Si è trasferito in Toscana nell'autunno del 2017 per frequentare l'Università, dopo avere conseguito la maturità al liceo scientifico "Ruggieri" di Marsala.