Le criticità delle carceri di Trapani in commissione Giustizia

29/07/2021 13:59:00

Dopo la dura presa di posizione della UilPa, l 'onorevole Carolina Varchi, in Commissione Giustizia, ha interrogato la Ministra Cartabia per migliorare la condizioni di lavoro della polizia penitenziaria trapanese.

“Prendiamo atto con soddisfazione che l'onorevole Varchi di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Giustizia ha interrogato la Ministra Cartabia in ordine alle condizioni di lavoro dei colleghi della polizia penitenziaria di Trapani – dice Gioacchino Veneziano segretario generale della UilPa Sicilia – Spiace, però, constatare che quando c'è da perorane le condizioni di detenzione dei carcerati tutti corrono per dirimerli i, di contro, quando si tratta delle questioni che investono la polizia penitenziaria il linguaggio burocratico dello scaricabarile la fa da padrone, e guarda caso i tempi per risolverli diventano biblici”.

“Il dottore Prestopino, - aggiunge il leader dell'organizzazione sindacale - non doveva consentire l'acquisto di inutili ventilatori di 10 euro cadauno, ma doveva vigliare affinché la spesa effettuata dall'area ragioneria potesse alleviare le micidiali condizioni di lavoro dei colleghi impiegati nelle trincee penitenziarie con ventilatori che dessero davvero un minimo di refrigerio, come per esempio quelli che spruzzano acqua, ma probabilmente per il ragioniere la spesa era eccessiva, probabilmente anche perché non vive la calura della galera” .

“Ci aspettiamo – conclude Veneziano - azioni veloci per migliorare le condizioni denunciate , fermo restando che è scandaloso che da una segnalazione fatta dal mese di giugno, oggi siamo ancora in attesa di una soluzione”.