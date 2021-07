Oggi e domani Salemi omaggia il grande Tony Scott

29/07/2021 12:11:00

Lino Patruno e Gegè Telesforo sono i due nomi della musica jazz scelti quest'anno a Salemi per celebrare Tony Scott, musicista di fama mondiale figlio di genitori salemitani.

'Welcome Back Tony Scott', evento inserito nel cartellone 'Salemi dEstate' si svolgerà oggi, giovedì 29 luglio, e domani, venerdì 30, a partire dalle 21, al castello normanno-svevo.

Questa sera salirà sul palco il maestro Lino Patruno con il suo jazz show, mentre domani si esibirà Gegè Telesforo, cantante e musicista jazz che riceverà il 'Premio per la musica Città di Salemi – Welcome back Tony Scott'. Entrambe le serate, con circa 120 posti a sedere disponibili per il rispetto delle norme anti-Covid, verranno aperte dalla 'Drepanum street parade'.

L'accesso all'area degli spettacoli avverrà su prenotazione attraverso lo sportello della Pro Loco che è contattabile ai numeri 0924981426 e 3291007776. Per le richieste di informazioni è possibile utilizzare anche l'indirizzo mail prolocosalemi@prolocosalemi.it. Nella due giorni dedicata a Tony Scott, inoltre, il Comune di Salemi ha disposto un bus navetta gratuito dalle 20 alle 23, con servizio di andata e ritorno, che collegherà l'area parcheggio di via Schillaci e piazza Libertà con il castello di piazza Alicia.